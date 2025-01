Milo Ventimiglia é mais uma das celebridades que perderam a casa nos incêndios da Califórnia.

O ator, conhecido por interpretar a personagem Jack Pearson, na série 'This Is Us', deu uma entrevista à CBS Evening News onde relata o sucedido.

O artista e a mulher, Jarah Mariano, que está grávida de nove meses, evacuaram a habitação dia 7 de janeiro. Apesar de terem levado o mais possível, tudo o que estava no quarto do bebé ficou destruído. O casal chegou mesmo a ver a destruição da casa através das câmaras de segurança.

"Numa certa altura desligámos as câmaras. Do que é que adiantava continuar a ver? Nós aceitámos a perda", revelou emocionado.

"Começas a pensar em todas as memórias em diferentes partes da casa [...] Olhas ao redor e vês as casas dos teus vizinhos...o coração fica partido."

Na entrevista dada, o ator não escapou de falar sobre a triste coincidência da vida real com a ficção. É que na série 'This Is Us', a sua personagem morre num incêndio em casa.

"Não me passou despercebido, a vida a imitar a arte", disse Ventimiglia.

