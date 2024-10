Milo Ventimiglia vai ser pai!

O ator de 'This Is Us' e a mulher, Jarah Mariano, anunciaram no Instagram que aguardam a chegada do primeiro filho em comum.

Na partilha, que poderá ver de seguida, a modelo, de 39 anos, posa numa prancha de surf exibindo a barriga, que já se nota.

"Bebé a caminho!", escreveu Mariano na legenda da publicação.

Recorde-se que o casal deu o nó numa discreta cerimónia que aconteceu no Havai, em 2023.

Leia Também: Novo bebé na realeza! Princesa Beatrice anuncia segunda gravidez