À semelhança do que tem acontecido com várias personalidades em Hollywood, também Mel Gibson perdeu a sua casa devido aos incêndios que deflagram no sul da Califórnia.

Foi o ator quem o confirmou em declarações à NewsNation.

"Obviamente, foi devastador. É tocante", revelou ao programa 'Elizabeth Vargas Reports'.

"Viveste lá durante muito tempo e era lá que tinhas todas as tuas coisas. Lembras-te do [comediante] George Carlin a falar sobre coisas? Eu tinha lá as minhas e é como se tivessem tirado o peso delas sobre mim, porque agora é tudo cinzas", reflete.

"Quando voltei a casa, já não estava lá. Fui para casa e disse a mim mesmo, 'bem, pelo menos deixei de ter aqueles problemas chatos de canalização'", acrescentou.

Gibson, que tinha sido evacuado com a namorada, acrescentou: "Nunca tinha visto um lugar tão queimado. Podia colocá-lo numa urna".

Outras celebridades, como foi o caso de Milo Ventimiglia, Mandy Moore, Billy Crystal, Jeff Bridges, Paris Hilton e Ricki Lake também viram as suas casas destruídas.

