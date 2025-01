Dua Lipa foi obrigada a deixar a sua casa em Los Angeles por causa dos incêndios que já destruíram muitas casas, entre elas de famosos.

De acordo com o Daily Mail, a artista, de 29 anos, James Bourne, dos Busted, Mark Owen, dos Take That, e Liam 'Gatsby' Blackwell foram forçados a sair das suas habitações porque as chamas estavam cada vez mais próximas.

Até à data, o número de mortos subiu para os 10 e já foram destruídas pelo menos 10 mil estruturas. Celebridades como Paris Hilton, Denise Crosby e Milo Ventimiglia estão entre as pessoas que perderam as suas casas.

