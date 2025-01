Ben Affleck tem um novo membro na família. De acordo com o Daily Mail, o ator, de 52 anos, adotou um cão.

Depois de ter sido 'apanhado' durante um passeio com o filho do meio, Fin, de 16 anos, agora o ator foi visto com o filho mais novo, Sam, de 12 anos, e um patudo.

Trata-se de um pastor-alemão e que foi visto com Ben na zona onde o ator vive, na passada sexta-feira.

