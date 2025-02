Num passeio com o pai, Ben Affleck, Fin surgiu em público com um novo penteado que rapidamente foi destacado pela imprensa internacional.

Fin, de 15 anos, estava com o cabelo um pouco mais longo, tendo feito rabos de cavalo, e com franja.

De acordo com o Daily Mail, Fin e Ben foram fotografados no domingo enquanto visitavam o Aquarium of the Pacific (Aquário do Pacífico), em Long Beach, na Califórnia.

As fotografias foram divulgadas pelo Daily Mail e também já estão a circular nas redes sociais.

Leia Também: Incêndios. Ben Affleck faz voluntariado em Los Angeles