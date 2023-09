Cristina Ferreira tem tido um fim de semana no mínimo preenchido. Este sábado, 16 de setembro, a apresentadora esteve em Braga, uma vez que lá aconteceu um evento do 'Cristina Talks'.

Nesse mesmo dia, a comunicadora fez questão de regressar a casa pois não queria perder uma tradição especial que iria acontecer em Mafra.

"Tenho que ir que hoje é um dia muito especial. A Nossa Senhora da Nazaré passa ao pé da minha casa e a minha família está lá toda a organizar tudo", afirmou já a caminho de casa.

O Cortejo do Sírio da Prata Grande consiste na entrega da imagem da Senhora da Nazaré. Cristina partilhou vários momentos do 'desfile', os quais poderá ver no vídeo presente na galeria.

