Após mais um evento de sucesso do 'Cristina Talks' na cidade de Braga, que aconteceu este sábado, 16 de setembro, eis que a apresentadora já anunciou a data do próximo encontro.

O mesmo acontecerá no dia 13 de janeiro de 2024, no Altice Arena, em Lisboa, por onde passou precisamente no início deste ano.

"Agarrem o vosso bilhete. Não percam a oportunidade de viver uma experiência única e avassaladora", notou numa partilha que fez na sua página de Instagram.

Tendo participado no evento em Braga, Iva Domingues comentou: "Enquanto houver estrada para andar...".

Também nesta plataforma social, a comunicadora fez outra partilha, destacando em imagens momentos marcantes do evento. "'Se queres matar um sonho grande é contá-lo a uma pessoa pequena'. Enquanto houver estrada para andar…", notou.

