Cristina Ferreira deu por terminado um dos projetos mais inspiradores que criou até então. A última edição da Cristina Talks, um evento de coaching, aconteceu este fim de semana em Guimarães.

A propósito da despedida, a apresentadora fez uma sentida partilha com os seguidores da sua página de Instagram.

"A última de todas. A que me fez sentir umas saudades imensas do futuro", começou por escrever.

"Ontem foi mais um dia avassalador. Quem não foi nunca saberá. Quem viveu a experiência devolveu-me mensagens que guardarei para a vida inteira. Eu sei o que ali existiu. E não foi mais que uma partilha de amor, de todos os que pisaram o palco da CRISTINA TALKS", continua.

"As histórias, as frases, a motivação, as lágrimas e os sorrisos. Os que foram de arrasto e depois gostaram. Os que chegaram às 2 da manhã à porta. Os que nunca foram mas sentiram. Os que foram a todos. A todos o meu OBRIGADA. Nunca terei palavras para descrever o vosso carinho. E o que deixei naquele palco. Que não foi mais que coração. E verdade. Ainda bem que este foi um sonho grande", destaca por fim.

