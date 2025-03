Cristina Ferreira surpreendeu os seguidores ao anunciar o fim de um projeto. Nas redes sociais, a apresentadora da TVI partilhou um vídeo com momentos vividos no evento 'Cristina Talks' e referiu que a próxima edição será a última.

"É a ÚLTIMA. Fecha-se o ciclo de um projeto incrível, que surgiu de forma inesperada e, se instalou no coração de milhares de pessoas. Em todas as CRISTINA TALKS o amor esteve no palco em forma de partilha. Só quem já o viveu pode contar", garantiu a apresentadora.

Por fim, Cristina revelou a data e o local do evento. "10 de Maio, em Guimarães, terra do início, chega o fim".

No site é possível ver que o preço dos bilhetes é de 28 euros.

Leia Também: Vânia Sá foi expulsa da gala de 'Secret Story - Desafio Final'