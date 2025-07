Cristina Ferreira partilhou uma reflexão sobre a vida, a atual fase em que se encontra e os seus planos para o futuro. A apresentadora lembrou as Cristina Talks, projeto que a marcou.

A semana de Cristina Ferreira começou de forma intensa. Numa partilha na sua página de Instagram, a apresentadora, de 47 anos, descreveu a sua segunda-feira (com agenda preenchida por vários compromissos) e aproveitou a ocasião para recordar as Cristina Talks, conferências de coaching que criou. A lembrança surgiu a propósito do testemunho de uma convidada que recebeu no programa 'Dois às 10', que diz ter sido marcada profundamente por um dos eventos. Mónica Ferreira deixou a apresentadora de lágrimas nos olhos ao referir que na conferência conseguir "dar o abraço" que não deu à mãe antes desta morrer.

A reflexão de Cristina Ferreira

"O meio da idade traz certezas mas também tantas interrogações. Nunca, como nos últimos tempos, tenho pensado no que quero, no que ainda desejo, no que me apetece cumprir", começou por referir a apresentadora na legenda da publicação em jeito de partilha.

"E é nesses dias que a vida sempre se manifesta. Sempre. A Mónica hoje lembrou-me do que faço por aqui. Às vezes sem noção do impacto. A Cristina Talks foi mesmo um espaço de crescimento. Para tantos. O desdém de alguns não importa perante testemunhos que continuo a receber. E o dia torna-se mais bonito", defende.

"Hoje tinha mil coisas para fazer (fiz todas) e fi-lo com a energia que me tem faltado. Sim, isto não é fixe todos os dias. Nem sempre parece que estou no sítio certo mas, deve ser onde tenho de estar. E numa chamada de final de dia TIVE UMA IDEIA (lembram-se na última talks?)", continua.

"E a vida segue, com um entusiasmo quase infantil de quem sabe que é para continuar. E quando cheguei a casa a minha mãe estava a pintar os muros, o meu pai a arranjar um trator, o meu tio acenou-me ao longe e está tudo certo. Tenho mesmo muita sorte. E muitas interrogações Como é que têm andado?", questionou por fim.

O fim das Cristina Talks e início de uma nova fase

As Cristina Talks surgiram por ideia de Cristina Ferreira e consistiam em evento de coaching nas quais recebia diversos convidados, desde figuras públicas, como apresentadores e artistas, até especialistas na área.

A primeira edição aconteceu em 2022, no Multiusos de Gondomar e foi precisamente neste espaço que Cristina deu por encerrada a iniciativa, numa última conferência que aconteceu a 10 de maio. As conferências chegaram a vários pontos do país, inclusive no Meo Arena.

Para além dos projetos em televisão, Cristina Ferreira dedica-se agora à sua marca, 'Eu Sou Gira', através da qual já lançou vários produtos, sendo um dos mais conhecido a bruma íntima Pipy.