No final do programa 'Dois às 10' desta quarta-feira, dia 9 de julho, que apresenta nas manhãs da TVI ao lado de Cláudio Ramos, Cristina Ferreira ficou surpreendida ao perceber que a vencedora do passatempo diário era uma velha conhecida sua.

A vencedora, de nome Suzete, vive na zona da Ericeira - para onde a apresentadora gosta de ir dar os seus passeios de fim de semana - conforme a próprio referiu logo no início do telefonema.

"Eu conheço a Cristina, que eu sou do Artesanato da Achada", disse Suzete.

"Conhecemo-nos sim, já se meteu comigo até na Ericeira", respondeu a comunicadora, com um sorriso no rosto. "Então e não é que hoje ganha 2.500 euros?", disse ainda, visivelmente feliz.

"Gosto muito de si e gosto muito do Tiago, ele é um menino lindo e tenho fotografias com ele na Ericeira e com a Cristina. A Cristina é a minha princesa. A Cristina e o pão de Mafra são o cartão de visita da nossa zona", respondeu a vencedora do passatempo.

No final do telefonema, Cristina Ferreira elogiou o trabalho da vencedora em questão. "O artesanato da Suzete é incrível", realçou.

Ericeira, o refúgio onde Cristina Ferreira recarrega baterias

Natural da Malveira, onde sempre viveu, é na Ericeira (que fica a 15 minutos de distância) que Cristina Ferreira recarrega as baterias nas suas caminhadas de fins de semana. Nas redes sociais, a apresentadora partilha momentos destas caminhadas. Numa publicação, inclusive, a comunicadora chegou a referir: "A Ericeira é a terra do meu coração. A que me faz falta".

Outro exemplo é a partilha que fez em maio, na qual descreve aquele que para si é o "dia perfeito". "Acordei às 6.30h, treinei, tomei o meu pequeno-almoço com o woman power, vim até à Ericeira caminhar e agora trabalho. Estes seriam os meus dias perfeitos", realçou.

Os dilemas de Cristina Ferreira

Esta semana, Cristina Ferreira abriu o coração numa partilha que fez na sua página de Instagram, depois de ouvir o testemunho de uma convidada do programa 'Dois às 10', que revelou como a sua vida mudou após ter participado numa das Cristina Talks.

Aproveitando o momento, a apresentadora fez uma reflexão sobre o momento em que se encontra e o que quer para o futuro. "O meio da idade traz certezas mas também tantas interrogações. Nunca, como nos últimos tempos, tenho pensado no que quero, no que ainda desejo, no que me apetece cumprir", realçou.

"E a vida segue, com um entusiasmo quase infantil de quem sabe que é para continuar. E quando cheguei a casa a minha mãe estava a pintar os muros, o meu pai a arranjar um trator, o meu tio acenou-me ao longe e está tudo certo. Tenho mesmo muita sorte. E muitas interrogações Como é que têm andado?", realçou ainda.