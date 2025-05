O dia começou de forma diferente para Cristina Ferreira. Uma vez que hoje não apresentou o programa 'Dois às 10' - tendo em conta que a TVI está a transmitir as cerimónias do 13 de Maio - a apresentadora aproveitou para colocar em prática aquela que diz ser a sua rotina de sonho.

"Acordei às 6.30h, treinei, tomei o meu pequeno-almoço com o woman power, vim até à Ericeira caminhar e agora trabalho. Estes seriam os meus dias perfeitos. O 'Dois às 10', para já, faz-me caminhar em Queluz de Baixo, às 7 da manhã", realça.

"Hoje foi a exceção. E é aproveitar o TEMPO. Tanto que falámos dele na CRISTINA TALKS. Estes dias têm sido, como sempre, muito intensos. Pelas vossas mensagens e partilhas. As vidas que me contam não são sempre leves e felizes. Mas cabe-nos a nós, e só a nós, a possibilidade de mudar. Há pessoas que nos adoecem. Esta foi uma das frases que mais chegou a quem assistiu à talks. E essas é fora com elas. Lembram-se?", questiona.

"Que seja um dia muito feliz para todos", termina.

