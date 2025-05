Cristina Ferreira resolveu esta terça-feira, 13 de maio, partilhar com os seguidores do Instagram o privilégio matinal do qual não abdica.

A apresentadora aproveita o nascer do sol para, antes de rumar ao trabalho, dar uma caminhada na Ericeira.

"Não imaginam a minha felicidade de poder caminhar num dia de semana logo de manhã", enalteceu através da rede social Instagram.



© Reprodução Instagram - Cristina Ferreira

