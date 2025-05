Cristina Ferreira anunciou o fim de mais um dos seus projetos: as CRISTINA TALKS. Numa emocionante partilha que fez nas redes sociais, a apresentadora lembrou o início desta caminhada, que começou em Gondomar e que encheu salas por todo o país.

"Podíamos ter enchido qualquer localidade do país. Demos espaço a conversas, críticas, sonhos, mudanças, a sentimentos. Amanhã é o último. Já sabem que não tenho medo do fim. Será sempre o início de alguma coisa. Sempre", reflete.

"Sei que o que vivemos em cada uma das CRISTINA TALKS só o sentiu quem foi. Quem quis viver a experiência. A única coisa fizemos foi partilhar. Partilhar histórias, amor e energia. Fiz sempre tudo com o coração. Nunca pensei muito no que ia dizer, ainda não sei sequer o que quero dizer amanhã. Cada uma foi fruto do que estava a viver", continua.

"Sei que amanhã estará tudo certo. Como sempre. Acabei de abraçar uma senhora que veio da ilha Terceira de propósito. E é nestas alturas que me sinto pequenina, encolhida no abraço de tantos. Há mais de 20 anos. OBRIGADA", completa.

