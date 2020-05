Cristina Ferreira aproveitou o fim da emissão d'O Programa da Cristina' desta terça-feira para posar para a foto no exterior dos estúdios da SIC e assim mostrar o visual escolhido para o seu regresso a casa.

"Meio do dia", escreveu a apresentadora na legenda da publicação, que prendeu a atenção dos fãs por um motivo em particular: as semelhanças entre a 'rainha' das manhãs e Alexandra Lencastre.

"Alexandra Lencastre?", questionam grande parte dos internautas nos comentários deixados na fotografia.

"Parece a Alexandra Lencastre", "eu ia jurar que era a Alexandra Lencastre", "por momentos parecia a Alexandra Lencastre" ou "parecia a Alexandra Lencastre, tive de rever a foto duas vezes", são outros dos comentários que mais se repetem na publicação e revelam o espanto dos seguidores.

Concorda com a opinião dos fãs? Veja abaixo a foto que baralhou os internautas:

