Cristina Ferreira voltou esta segunda-feira, dia 4, a lembrar aos espetadores, durante a emissão ao vivo d'O Programa da Cristina', o motivo pelo qual tem nos últimos meses sofrido tantas oscilações de peso.

"O stress teve aqui uma alteração no meu corpo que faz com que eu não consiga emagrecer quando quero, nem as dietas no meu corpo têm qualquer tipo de efeito. E tenho alturas em que se eu comer normal, sem estar a pensar em nada, estou melhor do que noutras alturas em que retiro [comida]", começa por lamentar a apresentadora, que revela ter perdido cerca de quatro quilos durante a semana em que esteve em casa de quarentena.

"Naquela semana em que nós fomos para casa todos, ficámos isolados, eu vim muito magra. E eu vim muito magra porque eu tive stress zero", confessa, explicando que o facto de estar ausente do programa a deixa relaxada e a ajuda a perder peso naturalmente.

"Naquela semana nós, de facto, não estávamos aqui com o programa, não estávamos a fazer nada, e imediatamente eu perco [peso]. (...) É uma diferença para aí de quatro quilos. É a diferença, imaginemos, de passar de um 38 para um 36", conta ainda o rainha das manhãs.

