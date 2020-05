Foi em conversa com Rúben Pacheco - que esta segunda-feira foi à 'casa' de Cristina Ferreira para preparar uma sobremesa - que a apresentadora das manhãs da SIC brincou ao falar do futuro do filho.

Inicialmente, Cristina Ferreira explicou que há uma receita de pão que a mãe faz e que tem passado de geração em geração. “Ela [a mãe] vai ter que me passar a receita e eu hei de passar ao meu filho. Espero mesmo seguir a tradição”, afirmou.

De seguida, brincou, falando do filho, Tiago, de 11 anos: "Pode ser que tenha uma nora jeitosa".

"Também se não tiver vou-lhe fazer a vida negra, só para avisar”, acrescentou de seguida, mostrando-se de bom humor logo pela manhã. “Não vou nada, por acaso não vou… Só um bocadinho”, rematou.

