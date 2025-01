Cristina Ferreira esteve estes últimos dias em viagens com o namorado, João Monteiro, tendo começado pela Índia, Maldivas e terminou no Dubai.

Na sua página de Instagram, a apresentadora foi destacando imagens dos lugares por onde passaram, e esta sexta-feira voltou a fazer uma nova publicação.

"O Dubai tem pouco mais de 50 anos, nasceu da cabeça de um homem que pensou em grande, tão grande que não há explicação para o que aqui encontramos. No Dubai é tudo muito e é isso que o torna único. A nível arquitectónico é incrível. A cada ano que passa nasce mais um prédio fora do comum. Ontem passei por um hipermercado indescritível. Parecia um estádio de futebol gigante, todo vermelho. A caminho do deserto também vimos o hospital de camelos", começou por escrever na legenda das novas imagens.

"Já cá vim várias vezes, e é sempre diferente. Já visitei quase tudo e há sempre mais alguma coisa. Restaurantes nem se fala. O Dubai é uma experiência e é preciso vivê-la para a perceber. Mas vejam a última foto e vão entender. Foi há pouco tempo", completou. Veja as imagens na galeria.