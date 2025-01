Cristina Ferreira esteve de férias duas semanas na companhia do seu namorado João Monteiro.

O 'casalinho' viajou pela Índia, passou nas Maldivas e acabou as férias no Dubai. Para o agrado dos seguidores, a colega de Cláudio Ramos partilhou vários momentos do passeio nas redes sociais mas, entre vários comentários positivos, houve um que a apresentadora não gostou.

Numa foto onde Cristina aparece no deserto, tirada por João, uma seguidora comentou: "O João tem que servir para alguma coisa já que viaja à sua custa". Estas palavras não ficaram sem resposta. "Ter um coração escuro é triste. Espero que encontre alguma luz", respondeu a comunicadora.



© Instagram - Daily Cristina

