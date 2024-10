Enquanto figuras públicas, Cláudio Ramos e Cristina Ferreira têm de lidar com o lado bom e mau da fama. No que diz respeito ao lado mau, sem dúvida que um dos aspetos que mais se destaca são as críticas e comentários dos 'haters' que se repetem todos os dias no Instagram.

Falando precisamente sobre isto, o apresentador deixou um recado: "As pessoas amargas nas redes têm dois problemas: não fazem sexo e não vão à casa de banho".

Ouvindo as gargalhadas de Cristina Ferreira, este ainda acrescentou: "Arranjem um homem, uma coisa qualquer e comam menos maçã e mais fibra...".

