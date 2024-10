Cláudio Ramos perdeu uma aposta que fez com Gonçalo Quinaz. Conforme recordaram no programa 'Dois às 10' desta segunda-feira, dia 21, se o apresentador acreditava que Heitor é que seria expulso, Quinaz, por seu turno, colocou as fichas todas em Flávia (acabando por acertar).

"Já está o dinheiro na conta do Quinaz...", começou por dizer o comunicador, mostrando o comprovativo da transferência.

"Acho que a Flávia, tirando o Ruben, não se encontrou, as atitudes não foram as melhores, nunca gostei do comportamento da Flávia, não consegui achar aquela graça que outros acharam", justificou Quinaz.

Por outro lado, o mesmo reconheceu que Flávia dava muito "mais conteúdo" ao reality show, considerando Maria como uma "planta".

