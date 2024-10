As calças de ganga são práticas e fazem parte do armário de qualquer pessoa. O difícil é, por vezes, conseguirmos conjugar a peça de forma a conseguir um look elegante. Nesta matéria, Cristina Ferreira é 'mestre'.

Esta terça-feira, 22 de outubro, a comunicadora voltou a apostar nos famosos jeans para conduzir a emissão em direto do 'Dois às 10'.

Cristina conjugou umas calças de ganga azuis escuras com uma camisa castanha com padrão e sandálias douradas. Um look que deixou as seguidoras rendidas.

Espreite a galeria para ver o visual de hoje da apresentadora da TVI e ainda muitas outras sugestões de como usar jeans e manter a elegância.

