Sendo dona de uma loja de roupa, Vânia Sá não deixou de lamentar o facto de nesta altura do ano, as pessoas preferirem fazer as suas compras de Natal em centros comerciais em vez de darem preferência ao comércio local.

"Leio por aqui 'comprem no comércio local', mas há filas intermináveis para os shoppings e as lojas de rua vazias...", lamenta a ex-concorrente da 'Casa dos Segredos'.

"Eu compreendo que o tempo seja pouco e queiram comprar tudo de uma vez. Mas além das filas, do maior risco de contágio do Covid-10, estão a pôr em risco o vosso trabalho", nota.

"Se a loja em pleno Natal não vende, eu tenho de fechar. Quem fabrica a minha roupa perde mais um cliente, quem enche a minha loja de flores perde mais um cliente, quem me limpa os vidros perde outro cliente! Todos perdemos!", defende.

Entretanto, completa: "Vão ao shopping! Ninguém vos recebe com amor, são apenas empregados, ninguém vos faz descontos, porque o dono não quer saber de vocês e eu aos poucos que recebo entrego o meu coração. Mas cansa ver que a consciência pública não existe. Se há uma camisola igual mais cara 5 euros? Se calhar há, mas esses 5 euros podem salvar o vosso emprego".

Concorda com esta posição?

Leia Também: Jorge Gabriel lamenta morte do músico Matheus por Covid-19