Luís Nascimento resolveu abrir o coração à revista TV 7 Dias e não poupa críticas ao irmão, o apresentador de televisão Cláudio Ramos. "Ele sempre me complicou a vida", acusa o vencedor dos reality shows da TVI "Casa dos Segredos 4" e "A Quinta - O Desafio". "Convidavam-me para ir aos programas [de televisão] e ele dizia-me para eu não aceitar esses convites", refere. "Prejudiquei-me e só passados uns anos é que se me fez o clique", assume o empreendedor alentejano. "Ele combinava paparazzi", acusa.

"Ele aproveitou-se naquele momento [vitória no primeiro reality show]. Na altura, eu não sabia, mas hoje em dia isso bate-me", lamenta o irmão do antigo comentador da SIC. "É-me igual se ele deixar de me falar. Não tenho nada a esconder. Sou muito independente. Não tenho problema em dar-lhe a minha opinião e dizer o que penso", garante Luís Nascimento, que também elogia a prestação de Cláudio Ramos, o rosto masculino do novo programa matinal que a TVI estreia a 4 de janeiro de 2021, na condução do reality show "Big Brother 2020". "No início, não gostei de o ver apresentar. Senti-o muito nervoso e inseguro", confidencia.

"Mas, para o final, achei que estava excelente. Ele também teve um trabalho ingrato no início, sem público", desculpabiliza. Em 2021, o apresentador vai estar em estúdio com Teresa Guilherme a conduzir um novo reality show, "Big Brother - Duplo Impacto". "Vai ser mesmo muito complicada esta dupla", antevê Luís Nascimento. "A Teresa é que vai estar sempre em cima, a controlar. O Cláudio molda-se bem e acho que vai ser mais submisso", acredita o empreendedor, que prepara o lançamento de uma loja digital.