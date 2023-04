Já ultrapassaram a marca dos 50 anos mas são, todas elas, exemplos de beleza, classe, ousadia e elegância.

Em Portugal temos diversas figuras públicas que se tornaram ainda mais bonitas com o avançar do tempo, o que faz com que todas elas se sintam confortáveis com a idade que têm.

Catarina Furtado, por exemplo, é atualmente ainda mais elogiada do que antes, quer pela forma física invejável, quer pela confiança que transmite em tudo o que faz.

Fátima Lopes, Sónia Araújo e Carla Baía são outras três famosas que estão ainda mais deslumbrantes a cada dia que passa.

Confira na galeria todas as 15 figuras públicas que já completaram 50 anos e que o Fama ao Minuto faz questão de destacar.