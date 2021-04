'Catarina, Uma Incrível História Banal', este é o nome da mais recente obra de Catarina Raminhos. Um livro que a mulher do comediante António Raminhos voltou a destacar na sua página de Instagram, onde confessa que esta é também "uma carta" que escreveu para si mesma.

"Quando comecei a escrever este livro, o meu objectivo era o de partilhar episódios que vivi e a forma como lidei com eles, na esperança de, assim, poder ajudar outras pessoas a lidarem com episódios semelhantes. Uns mais ligados à maternidade, outros mais relacionados com a imagem que vemos reflectida no espelho", começou por dizer esta quinta-feira na rede social.

"Mantendo esse foco, acabei por perceber que este livro também era uma espécie de carta a mim mesma. Descobri muitas coisas sobre mim, sarei algumas feridas e percebi porque é que não iria conseguir sarar outras, pelo menos para já", acrescentou.

Antes de terminar a publicação, Catarina destacou ainda que escrever esta obra "foi uma viagem intensa mas boa de se fazer". "Porque gostei do sítio aonde cheguei. E agora estou aqui para vos dar boleia. Quem vem?", rematou.

