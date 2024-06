Aconteceu hoje, 30 de maio, a conversa por que os fãs (e não fãs) de Catarina Miranda esperavam. A polémica concorrente do 'Big Brother 2024' deu uma entrevista com Manuel Luís Goucha, na qual foi confrontada com as controvérsias nas quais esteve envolvida.

Uma delas foi o facto de ter feito um vídeo em direto no Instagram à mesma hora de uma gala do reality show.

"Não estava bem a mim. Não era de todo para prejudicar a estação. Havia muita gente a pedir o tal direto", afirma, reconhecendo que no dia agiu a quente.

"Não sabia o impacto que eu própria tinha", afirma.

"Porque é que mudou de postura?", questionou entretanto o apresentador.

"Mudei de postura porque caí em mim própria. A TVI nunca me ligou a dizer que não podia falar isto da estação, eu tenho um contrato e sei o que posso falar ou não", explica.

Miranda garantiu ainda que as notícias que diziam que o canal a tinha silenciado são "mentira".

