Catarina Miranda foi expulsa do 'Big Brother' depois de um comportamento agressivo, mas nem assim perdeu a comunidade de fãs que reuniu com a sua entrada no reality show da TVI. São essas mesmas pessoas que a ex-concorrente quer agora conhecer, organizando para isso uma festa.

Nas stories do Instagram, Catarina contou que está a prestes a acontecer a "festa do ano", um evento que decorrerá na Quinta da Feteira, em Almeirim, já no próximo dia 21 de junho.

A inscrição será feita através da compra de bilhetes, sendo que os mesmos estarão disponíveis a partir de hoje, 29 de maio.

© Instagram/Catarina Miranda

