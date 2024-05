Catarina Miranda ingressou recentemente no X, antigo Twitter, e por lá tem feito algumas partilhas, muitas delas associadas a páginas de fãs presentes nesta rede social.

A ex-concorrente do 'Big Brother', numa nova publicação, deixou uma frase enigmática que acompanha um vídeo com momentos seus dentro da 'casa mais vigiada do país'.

"Um dia, a verdade vem ao de cima", começou por dizer, acrescentando depois: "Eu amava ser mais a Catarina Rodrigues, mas a Miranda ganhou o coração de muitos. Obrigado".

Importa lembrar que Rodrigues é um dos apelidos de Catarina Miranda, no que parece ser uma referência ao lado mais calmo da sua personalidade.

