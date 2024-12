A gala do último domingo, 8 de dezembro, do 'Secret Story' ficou marcada por um momento de tensão vivido no final da emissão em direto.

Ruben não se levantou para cumprimentar a antiga namorada e acabou vaiado pelo público.

O momento rapidamente tronou-se o assunto do momento e até Catarina Miranda já reagiu.

"Tenho vergonha de homens como o Ruben. Ontem mostrou o homem que não é. Disse", apontou a antiga concorrente do 'Big Brother'.

