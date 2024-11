Como já é habitual, Catarina Miranda tem sempre algo a dizer, principalmente sobre o que se passa na famosa 'casa' do país - a de 'Secret Story 8'.

Na sequência da falta de sanção a João Ricardo, uma vez que o concorrente não foi expulso por utilizar uma faca para desestabilizar Diogo Alexandre, Catarina Miranda pronunciou-se através das histórias do Instagram e recordou que foi expulsa do 'Big Brother 2024' apenas por ter partido um copo.

Entretanto, esta quarta-feira, 6 de novembro, Catarina Miranda recorreu à rede social X para lançar uma sugestão relacionada com a próxima edição do 'Desafio Final', que vai estrear em janeiro, com apresentação de Cláudio Ramos.

A também ex-concorrente de 'Dilema' considerou que Teresa Guilherme deveria apresentar o programa ao invés de Cláudio Ramos. "Quão icónico seria a Teresa Guilherme vir para apresentar um 'Desafio Final'? Daqueles à moda antiga, em que eram expulsos na hora, sem dó nem piedade, em que público vibrava e não se falava tanto em favoritismos".

