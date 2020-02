Carolina Patrocínio esteve esta terça-feira no programa 'Glitter Late Night', do Porto Canal, para uma animada conversa com Carina Caldeira.

Assuntos para tema de conversa não faltaram, mas como seria de esperar foi a quarta gravidez da estrela da SIC o grande destaque.

“Foi uma gravidez planeada assim como as outras. Sempre quis ter uma família grande e o Gonçalo sempre falou em quatro filhos”, contou Patrocínio, de 32 anos, que no decorrer da conversa confessou ainda que não sabe em que dia exato terá sido feito o bebé.

“Não faço ideia quando faço os meus filhos, é bom sinal… é porque faço muito”, brincou.

Quanto ao nome deste esperado quarto filho, um menino, a apresentadora explica que o mesmo ainda não está escolhido porque, tal como aconteceu com Diana, Frederica e Carolina, a escolha será feita no momento do parto.

Ainda assim, há já três ou quatro nomes em cima da mesa e Carolina até já tem o seu preferido.

