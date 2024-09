"Devo muito do que sou hoje, pessoal e profissionalmente, às oportunidades que tive enquanto apresentadora do Porto Canal ao longo de todos estes anos", partilha em comunicado. "Recebi centenas de convidados, ouvi as suas histórias, ensinaram-me sempre alguma coisa. No Glitter Show pude conhecer projetos inspiradores por todo o País", acrescenta, agradecendo a equipa que a acompanhou e adiantando que vai abraçar novos projetos "sempre com muito glitter e espírito positivo".

Além de apresentadora, Carina Caldeira é digital influencer, colaborando com diversas marcas e lançou inclusivamente projetos de assinatura em colaboração com marcas nacionais, como é caso das Glitter Boots, lançadas com a marca de calçado portuguesa ESC Store.

Carina Caldeira celebra 18 anos de carreira enquanto apresentadora. Natural do Porto, a também criadora de conteúdos, iniciou a sua carreira no Porto Canal, todos os dias em direto no "Sala de Aulas", e passou também pelo pelo canal Bienestar, em Madrid.

Posteriormente, apresentou o programa "Soccer City", na RTP, que foi exibido em mais de 40 países. De regresso, mais tarde, ao Porta Canal, apresentou o diário "Azul e Branco", seguindo-se em 2017 o magazine de lifestyle Glitter Show e, mais tarde, o Glitter Late Night.