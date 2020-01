Foi dia de treino no ginásio para Carolina Patrocínio. A apresentadora voltou a dar provas de que está sempre pronta a manter a forma, mesmo durante a gravidez.

Terminados os exercícios, esta aproveitou para posar diante do espelho exibindo os resultados do treino e fazendo assim o "update (atualização)" do tamanho da sua barriguinha de grávida.

A estrela do programa 'Fama Show' está a poucos meses de ser mãe pela quarta vez, agora de um menino. O bebé, cujo nome não foi ainda revelado, vem juntar-se a Diana, Frederica e Carolina.

