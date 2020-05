Maria Odete Brito de Miranda, mais conhecida no mundo artístico como Gretchen, completa 61 anos esta sexta-feira, 29 de maio. Uma data que a cantora destacou na sua página de Instagram.

"É meia noite. Aqui em França, Já fiz 61 anos. Ahhh... que vida maravilhosa que Deus me deu. Obrigada por tudo o que tenho recebido de ti. E obrigada pelo presente da dádiva da vida. Está a ser incrível viver cada dia dessa vida. Com erros e acertos, não importa. Mas com uma aprendizagem único", escreveu na legenda de uma fotografia que publicou na rede social.

Uma partilha que despertou logo a atenção dos seguidores, que 'encheram' a caixa de comentários com mensagens a desejar-lhe um feliz aniversário. Entre as reações destaca-se a da celebridade portuguesa José Castelo Branco. "Parabéns, minha querida".

