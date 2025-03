Netinho, cantor brasileiro de 58 anos e conhecido por músicas como 'Milla', revelou no seu site oficial que foi diagnosticado com cancro no sistema linfático (linfoma).

Depois de ter sentido dores nas pernas e nas costas, no fim de fevereiro, o cantor dirigiu-se a um hospital em Salvador, Bahia, tendo ficado internado. O diagnóstico surgiu poucos dias depois.

O relatório médico divulgado no seu site revela que o artista já teve alta e que está a ter um "acompanhamento onco-hematológico".

Recorde-se que Netinho já enfrentou graves problemas de saúde no passado. Em 2013 teve uma infeção generalizada e durante esse período sofreu três acidentes vasculares cerebrais (AVCs) e perdeu temporariamente a voz.

Em 2015 teve complicações hepáticas devido a um tumor benigno no fígado. Durante esse internamento sofreu uma hemorragia cerebral e, em dezembro desse ano, teve sequelas dos AVCs anteriores e ficou com dificuldades motoras.



© Netinho.com.br

Leia Também: Zita relembra Luís Aleluia: "Ninguém nos ensina a lidar com a solidão"