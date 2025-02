Luís Aleluia faleceu no dia 23 de junho de 2023 e celebrarias 65 anos neste domingo, 23 de fevereiro. A mulher, Zita, relembrou o marido nas redes sociais de forma emotiva.

"Hoje faz 20 meses que partiste e celebrarias 65 anos", começou por escrever.

"Meu querido Luizinho, quando resolveste partir tão inesperadamente, parte da nossa história conjunta partiu contigo. O que nos torna humanos senão os nossos sentimentos. Ninguém nos ensina a lidar com a solidão e menos ainda com o vazio. Não aprendi a dizer-te adeus, nem sei se algum dia irei aprender".

"Tento acomodar-me, lidar com este vazio, a conviver e a disfarçar este mal-estar que insiste em permanecer. Esta saudade é infindável. Sinto-me culpada por vezes, de não ter conseguido decifrar no teu olhar a tua imensa dor escondida".

"Perdi-te fisicamente mas continuas aqui, nunca me permitirei, esquecer o teu olhar enternecido, a tua humildade ou a tua bondade, em relação aos mais desprotegidos que tantas vezes me comoveu. Não vou esquecer a tua gargalhada franca e contagiante que tantas vezes ecoa na minha memória. É o que me dá força para continuar seguir em frente! [...] Vou vivendo um dia de cada vez. Cada dia que passa é uma vitória", concluiu.

Leia Também: Viúva de Luís Aleluia revela que ator lhe deixou uma carta de despedida