Foi hoje, dia 20, transmitida uma entrevista que Júlia Pinheiro fez a Zita Ferreira, viúva de Luís Aleluia, que morreu a 23 de junho de 2023.

Zita lembrou os momentos que marcaram este dia trágico, notando que o comportamento do marido alterou-se.

"Ele saiu de manhã, não era suposto sair. Tínhamos combinado que íamos passar o fim de semana a Tróia com os meninos - e, de repente, acordo sobressaltada, e ele já estava a sair da casa de banho, já vestido. 'O que se passa, onde é que vais?'. 'Tenho de ir à Casa do Artista, porque o José Raposo hoje não está lá, e eu preciso de lá ir porque temos de pagar às pessoas no fim do mês e temos de assinar os cheques'. 'Mas vais demorar muito?' E ele: 'Não, não espero demorar muito, mas pronto tenho de ir tratar disso, mas em vez de almoçar lá, almoçamos já e quando eu chegar comemos qualquer coisa e seguir'", descreve.

"13h, telefono, nada… 13h30, nada… Demasiado estranho, porque ele atendia-me sempre o telefone e se não pudesse atender mandava-me uma mensagem a dizer qualquer coisa", recorda, notando que quando ligou para a Casa do Artista a perguntar pelo companheiro e lhe disseram que já tinha saído, de imediato pressentiu que algo estava errado.

A carta de despedida... um ano depois

Meses depois da partida de Luís, Zita lembrou-se de ir ao computador do ator. No ambiente de trabalho acabou por encontrar um documento que a chamou a atenção. "Fui buscar o computador dele e no ambiente de trabalho estava lá um documento a dizer: 'enfim, paz'. Olhei para aquilo e não associei a coisíssima nenhuma. Vi que era a carta de despedida dele", descreve.

Entretanto, revelou o conteúdo da carta: "Pedia muita desculpa, que me amava muito, amava muito os amigos e pedia perdão a todos os amigos, mas que precisava de partir e de seguir em paz".

Serviços telefónicos de apoio emocional em Portugal

SOS Voz Amiga (entre as 16 horas e as meia-noite) - 213 544 545 (número gratuito) - 912 802 669 - 963 524 660

Conversa Amiga (entre as 15 e as 22 horas) - 808 237 327 (número gratuito) e 210 027 159

SOS Estudante (entre as 20 horas e a uma da madrugada) - 239 484 020 - 915246060 - 969554545

Telefone da Esperança (entre as 20 e as 23 horas) - 222 080 707

Telefone da Amizade (entre as 16 e as 23 horas) – 228 323 535

Todos estes contatos garantem anonimato tanto a quem liga como a quem atende. No SNS24 (808 24 24 24), o contacto é assumido por profissionais de saúde. Deve selecionar a opção 4 para o aconselhamento psicológico. O serviço está disponível 24 horas por dia, sete dias por semana.

