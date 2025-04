O tempo passa, mas a saudade permanece. Zita Favretto mostrou precisamente isto através de uma sentida partilha que fez esta terça-feira, 22 de abril, na sua página de Instagram, na qual assinalou "22 meses" desde que o ator morreu.

"Meu Luizinho,a saudade de ti mata-me por dentro. A falta do teu humor...

Sinto-me amputada, tenho a sensação que nunca mais serei 100% feliz… Agradeço todos os dias o facto de me teres ensinado tanto… A humildade, a solidariedade, a compaixão para com o próximo, ou o simplesmente escutar e até estar atenta em relação ao próximo.

Só posso dar graças a Deus, por te ter tido por mais de metade da tua vida partilhada com a minha. A saudade dói todos os dias", realçou.

Luís Aleluia, recorde-se, foi encontrado sem vida a 23 de junho de 2023. Tinha 63 anos.

Serviços telefónicos de apoio emocional em Portugal

SOS Voz Amiga (entre as 16 horas e as meia-noite) - 213 544 545 (número gratuito) - 912 802 669 - 963 524 660

Conversa Amiga (entre as 15 e as 22 horas) - 808 237 327 (número gratuito) e 210 027 159

SOS Estudante (entre as 20 horas e a uma da madrugada) - 239 484 020 - 915246060 - 969554545

Telefone da Esperança (entre as 20 e as 23 horas) - 222 080 707

Telefone da Amizade (entre as 16 e as 23 horas) – 228 323 535

Todos estes contatos garantem anonimato tanto a quem liga como a quem atende. No SNS24 (808 24 24 24), o contacto é assumido por profissionais de saúde. Deve selecionar a opção 4 para o aconselhamento psicológico. O serviço está disponível 24 horas por dia, sete dias por semana.