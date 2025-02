Luís Aleluia morreu no dia 23 de junho de 2023. A mulher, Zita, deu uma entrevista exclusiva a Júlia Pinheiro que será transmitida amanhã, 20 de fevereiro.

"Dia 23 de fevereiro, Luís Aleluia faria 65 anos de vida. Nesse mesmo dia, assinalam-se 20 meses que o ator partiu… e deixou amigos e familiares em choque", pode ler-se na legenda da apresentação.

"Zita, a mulher com quem partilhou 30 anos de amor, falou pela primeira vez… e contou-nos como tem vivido este ano e meio de luto", lê-se ainda.

No vídeo, Júlia senta-se frente a frente com Zita, que relata com dor o último dia da vida do ator conhecido pelas 'Lições do Tonecas'.



