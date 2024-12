O cantor espanhol Raphael, que estava internado num hospital em Madrid, depois de ter sido diagnosticado com um linfoma cerebral, já teve alta, esta sexta-feira, 27 de novembro.

A revista Hola! partilhou nas redes sociais várias imagens do artista, no carro, a sair do hospital. Nas imagens é possível ver que este se encontra sorridente.

Raphael, de 81 anos, estava internado deste 17 de dezembro depois de se ter sentido mal quando estava a gravar um programa de Natal para a TVE.

Diz ainda a publicação que a sua mulher, Natalia Figueroa e os filhos Jacobo, Manuel e Alejandra Martos têm sido fundamentais nesta fase.

Leia Também: Cantor espanhol Raphael tem um linfoma cerebral e continua internado