O cantor espanhol Raphael continua internado no hospital 12 de Octubre, em Madrid (Espanha) depois de se ter sentido mal no dia 17 de dezembro, enquanto gravava um programa de Natal para a TVE.

Esta quinta-feira, dia 26, a equipa médica que acompanha o artista revelou que este sofre de um linfoma primário, avança a Hola!.

De acordo com o comunicado obtido pela referida publicação, Raphael tem "um linfoma cerebral primário com dois nódulos cerebrais no hemisfério esquerdo, que justificam os sintomas neurológios que apresentou há uns dias".

A equipa médica acrescentou ainda que o cantor está a receber um tratamento específico para a patologia, que continuará de "forma ambulatória, pelo que receberá alta nos próximos dias".

