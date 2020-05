Blaya Rodrigues mostrou-se esta segunda-feira, dia 25 e maio, mais ousada que nunca. A cantora e dançarina voltou a usar as suas redes sociais para dividir com os fãs imagens onde exibe toda a sua sensualidade.

"'Você me pega, eu te pego, você me esfrega, eu te esfrego no tiktak. Só quero no tiktok, te espero'", escreveu a celebridade na legenda de um conjunto de fotografias onde o destaque vai mesmo para o seu super decote.

Recorde-se que Blaya recorreu recentemente à cirurgia estética para aumentar os seios.

Veja as imagens na galeria!

