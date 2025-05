Depois de ter publicado um vídeo no TikTok em que aparecia com um anel de noivado, Blaya Rodrigues destacou na sua página de Instagram algumas imagens das férias com o companheiro em Marrocos.

João Barradas pediu a artista em casamento durante as férias, e foram muitas as carinhosas mensagens que Blaya recebeu ao publicar as imagens na rede social.

"Os nossos dias em Marrocos", legendou a cantora, tendo começado a partilha com uma fotografia em que exibe o anel de noivado. Veja as fotografias na galeria.