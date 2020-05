Blaya sempre se revelou segura do seu corpo e sexualidade, isso não é novidade. Aliás, a artista gosta de usar as suas redes sociais para partilhar com as admiradoras momentos de inspiração de forma a que estas se sintam mais confiantes.

Ainda hoje (dia 20), Blaya publicou na sua conta de Instagram uma imagem na qual surge apenas em lingerie, referindo que tem levado a atividade física mais a sério.

"Como eu me sinto depois de 30 min de treino. Vou treinar com a Melissa durante 6 meses! 3 vezes por semana. Queres vir nesta aventura comigo? Gostava muito de ter a tua companhia", afirma na legenda da imagem.

Ora veja!

