Quando todos esperavam que as declarações polémicas de João Oliveira sobre Catarina Miranda o fossem prejudicar na primeira ronda de nomeações do 'Big Brother', eis que os espectadores surpreenderam ao decidirem salvá-lo.

Ontem, dia 29 de março, em mais uma emissão especial do reality show, Maria Botelho Moniz ligou-se à 'casa mais vigiada do país' para anunciar o nome do segundo salvo. A dois dias da segunda gala, João deixou a posição de risco e pode agora respirar de alívio.

João, vale lembrar, protagonizou uma polémica nesta primeira semana depois de se ter dirigido a Catarina Miranda com a frase: "Podiam as parteiras terem de entrar ao serviço outra vez". Catarina havia assumido aos colegas que fez um aborto há uns anos, o que levou a crer que o colega havia feito menção a essa situação. Ouça aqui.

Nomeados continuam assim Carolina Nunes, Catarina Ribeiro e Nélson Fernandes, sendo que um deles abandonará a casa este domingo como o primeiro expulso da atual edição. Ainda esta semana, também Daniel Pereira foi salvo das nomeações.

