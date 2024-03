Catarina Miranda mostrou o seu lado mais supersticioso. A concorrente do 'Big Brother' deu nas vistas ao tomar um banho de sal, momento que foi destacado nas redes sociais do reality show da TVI.

"Afastar as más energias antes do feriado", lê-se na legenda do vídeo que poderá ver de seguida.

Note-se que Catarina tem sido uma das participantes mais polémicas da casa, tendo já dado origem a várias discussões.

