A antiga concorrente do 'Big Brother' mostrou-se bastante feliz com o desfecho do reality show da TVI

Eis que terminou mais uma edição do 'Big Brother'. Inês Morais foi a grande vencedora do jogo deixando Daniela Ventura em segundo lugar. Não perdendo 'pitada' da gala final - que aconteceu este domingo, 30 de junho - Catarina Miranda mostrou-se em êxtase com a Vitória de Inês. O momento ficou registado num vídeo que poderá ver na galeria. Note-se que dentro do jogo, Inês e Catarina eram bastante próximas.