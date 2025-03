Inês Simões é uma presença assídua como comentadora nos reality shows da TVI.

A atriz mostrou-se feliz por, mais uma vez, ser uma das caras do 'Big Brother'.

Nas redes sociais, Inês partilhou um vídeo de bastidores e escreveu na legenda o quão orgulhosa está pelo programa.

"De volta para um projeto super desafiante no marco dos 25 anos do 'Big Brother'! Com uma super equipa atrás das câmaras e à frente, chegamos para entregar tudo! Fiquem desse lado que vai valer a pena", prometeu.

